Das Ordnungsamt ist ab Juni rund um die Uhr im Einsatz

Halle (Saale)/MZ/TGO - Das Ordnungsamt will ab Juni rund um die Uhr im Einsatz sein. Wie Sicherheitschef Tobias Teschner im Ordnungsausschuss am Donnerstag mitgeteilt hat, muss der Personalrat den ausgeweiteten Dienstzeiten jedoch noch zustimmen. Er sei aber zuversichtlich, dass das Vorhaben klappt. Der Behörde sei es bereits gelungen, neue Stellen zu besetzen. Zugleich prüfe die Verwaltung weitere Bewerbungsunterlagen und lade Kandidaten zu Gesprächen ein. Mit dem 24-Stunden-Dienst will die Stadt unter anderem nächtliche Ruhestörungen in den Griff bekommen.