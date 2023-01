Das neue Herz der Havag - Verkehrsunternehmen in Halle hat seine Leitstelle modernisiert

Halles Nahverkehrsunternehmen hat seine Leitstelle modernisiert. Was sich damit für die Fahrgäste von Straßenbahn und Bus verbessern soll.

Sechs große Monitore an jedem Arbeitsplatz: André Nagel hat alle wichtigen Informationen im Blick. Links unten ist ein Foto von der Leitwarte vor dem Umbau zu sehen.

Halle (aale)/MZ - Sie haben Halles Bahnen und Busse ständig im Blick und greifen ein, sobald es irgendwo in der Stadt im Öffentlichen Personennahverkehr klemmt. Nun hat die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) ihren Verkehrsmeistern neue Arbeitsplätze eingerichtet. Mit der für 180.000 Euro modernisierten Leitstelle auf dem Betriebshof Freiimfelder Straße sollen sie ihre verantwortungsvolle Tätigkeit noch besser ausführen und noch enger mit dem Bereich Fahrgastkommunikation zusammenarbeiten können, so dass Informationen über Verspätungen, Umleitungen oder den Ausfall von Bus und Bahn künftig noch zuverlässiger an die Havag-Nutzer gelangen.