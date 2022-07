Das neue Gewerbegebiet an der Europachaussee in Halle soll nun doch kommen

Nach langem Hin und Her hat der Stadtrat Halle nun doch noch für die Entwicklung des neuen Industriegebietes „Europachaussee“ in Diemitz gestimmt.

Möglicherweise siedeln sich bald neue Wirtschaftsunternehmen in Halles Osten an.

Halle (Saale)/MZ - In Halles Osten können sich die Planer ans Werk machen: Der Acker westlich der Europachaussee in Diemitz soll künftig ein neues Gewerbegebiet werden. Mit 29 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und neun Enthaltungen hat der Stadtrat bei seiner Plenumssitzung am Mittwoch in der Konzerthalle Ulrichskirche den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan verabschiedet. Noch im Juni war das Thema vertagt worden, weil es zu viele offene Fragen gegeben hatte.