Das müssen Bus- und Bahnfahrer in Halle am Mittwoch wissen

Für fast 24 Stunden sollen die Straßenbahnen und Busse der Havag in ihren Depots bleiben. Was bedeutet das für Zehntausende Pendler und Schulkinder?

Halle (Saale)/MZ - Verdi zieht im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die Zügel an. Am Mittwoch soll den ganzen Tag die Havag bestreikt werden. Betroffen sind davon Tausende Schüler in Halle, die am letzten Schultag ihre Zeugnisse bekommen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen: