Das müssen Autofahrer über die Arbeiten am Glauchaer Platz wissen

Halle (Saale) - Im Volksmund ist es der „Knoten 46“, für Verkehrsteilnehmer der Platz der gefühlt 1.000 Ampeln: Der Glauchaer Platz unter der Hochstraße ist ein wichtiger Verkehrsknoten in Halle, der durchschnittlich von 37.000 Fahrzeugen täglich passiert wird. Einen solchen Dreh- und Angelpunkt zu sanieren, geht nur mit einer Operation am offenen Herzen - also ohne Totalsperrung. Am 21. Juni sollen die Arbeiten beginnen und etwa ein Jahr dauern. Auf und im Umfeld des Platzes müssen sich Autofahrer auf massive Behinderungen und wohl auch lange Staus einstellen.

Sanierung von Flutschäden aus dem Jahr 2013 am Glauchaer Platz

Im Juni 2013 stand der Glauchaer Platz drei Tage unter Wasser. Die kombinierte Flut aus Saale und Weißer Elster war vor acht Jahren bis in Teile der Altstadt vorgerückt. Die Wassermassen hatten auch Straßen, Plätze und Brücken in Mitleidenschaft gezogen - die Stadt meldete die Schäden beim Land zur Fluthilfesanierung an. Für den Glauchaer Platz liegt die Finanzierungszusage längst vor.

Die drei Millionen Euro werden aus staatlichen Töpfen beglichen und den städtischen Haushalt nicht belasten. Um das totale Verkehrschaos zu vermeiden, soll in drei Abschnitten gebaut werden. Die Bagger rücken zunächst auf der Westseite Richtung Neustadt an, danach ist der östliche Teil zur Saale-Klinik an der Reihe. Als Finale folgt der südliche Zipfel.

Im Juni 2013 waren weite Teile des Glauchaer Platzes überflutet. Foto: Kison

Autofahrer müssen Umwege fahren - geänderte Ampelschaltungen

Die Stadt empfiehlt Verkehrsteilnehmern eine weiträumige Umfahrung und wird vor Ort die Straßenführungen und Ampelschaltungen dem jeweiligen Baustand anpassen. Und es werden örtlich Umleitungen ausgewiesen. Nach Süden - als in Richtung Böllberger Weg - wird die Kefersteinstraße, die sich am Bolzplatz „Ratswerder“ entlang schlängelt, zur Einbahnstraße. Auch die Glauchaer Straße darf kurz vor dem Platz nur noch in eine Richtung genutzt werden - in die nördliche.

Autofahrer, die in Ost-West-Richtung den Platz passieren, sollen über die nördlichen Straßen des Glauchaer Platzes geleitet werden. Dieser Bereich bleibt offen und wird von den Bautrupps auch nicht angefasst - das Hochwasser war 2013 dort nicht hingekommen. Gute Nachrichten gibt es zudem für alle Straßenbahnfahrer. Die Linien 4 und 9 sind nicht betroffen. Allerdings werden sich Ampelschaltungen verändern. Das könnte Auswirkungen auf die Fahrtzeiten haben.

Stadt will die Sanierung des Platzes, um den Verkehrsfluss zu verbessern

Der Sanierungsbeginn hat sich um ein Jahr verzögert und hängt mit einer anderen wichtigen Großbaustelle zusammen, der Sanierung des Robert-Franz-Rings, die zwischenzeitlich ins Stocken geraten war. „Dafür gibt es mehrere Gründe: das Wetter, Personalreduzierungen bei den Baufirmen durch die Corona-Krise, Lieferengpässe beim Material und zusätzliche Gewährleistungen“, sagt René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung. Am 7. Juni soll der neue Robert-Franz-Ring voraussichtlich fertig sein.

Die Stadt will die Sanierung des Platzes indes nutzen, um den Verkehrsfluss aus der Glauchaer Straße in Richtung Moritzzwinger zu verbessern. So soll eine zweite Rechtsabbiegespur geschaffen werden. Die Kosten dafür kann Halle nicht über die Fluthilfe abrechnen. Rund 180.000 Euro sind für die Novellierung vorgesehen. (mz)