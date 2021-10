Das Land ist gefordert

Der Eisdom in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ungeheuerlich. In Sachsen-Anhalt stehen wichtige Bauvorhaben auf der Kippe, weil das Geld aus der Fluthilfe des Bundes nicht reicht. Die Landesregierung hat jetzt ein Problem. Nach der Flut 2013 wurde den betroffenen Städten und Gemeinden versprochen, dass die Schäden reguliert werden, Fördermittelbescheide übergeben. Allerdings wurde die Fluthilfe mit Stand 2016 festgeschrieben - seitdem sind die Baupreise explodiert. Dem Land war das bewusst. 2018 hatte Thomas Pleye, Chef im Landesverwaltungsamt, zugesagt, dass man die Betroffenen nicht alleine lasse. Bis 2024 solle es möglich sein, die Anträge nachzubessern und höhere Kosten abzudecken.

An diesen Zusagen muss sich das Land jetzt messen lassen. Schließlich gehörte Halle 2013 zu den am stärksten vom Hochwasser betroffenen Städten. Und den Hallensern wird es nicht zu vermitteln sein, warum in Magdeburg 180 statt 50 Millionen für eine neue Brücke über die Elbe zur Verfügung stehen, aber nicht mehr Geld für die einzige Eissporthalle des Landes.

