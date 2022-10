Das Land der Schätze ist Mitteldeutschland

Kaum eine Region in Deutschland hat so viele Unesco-Welterbesätten auf engstem Raum wie Sachsen-Anhalt. Wie die Himmelsscheibe aus dem Landesmuseum Halle nun im Mittelpunkt einer Marketing-Kampagne steht.

Halle (Saale) - Sachsen-Anhalt als Schoß der Weltkultur? Betrachtet man die historisch bedeutsamen Stätten und Fundstücke, die hier ihre Geschichte für die Nachwelt erzählen, dann wird klar, welche Bedeutung das Bundesland im Kontext der Weltgeschichte hat. Ganz sechs von der UNESCO anerkannte Schätze gibt es in der Region. Und das ist etwas Besonderes: „Unser Land hat eine herausragende Dichte an Weltkulturerbe-Stätten“, erklärt Kulturstaatssekretär Sebastian Putz im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.