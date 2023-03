Halle (Saale)/MZ - Tür auf, Tür zu: Die Kunden geben sich am Mittwochnachmittag buchstäblich die Klinke in die Hand – und die allerwenigsten verlassen das „Kornliebchen“ in der Großen Ulrichstraße ohne Einkauf. Man könnte meinen, Halles einzige reine Vollkornbäckerei würde ziemlich gut laufen, und die Inhaber sind auch froh über die Treue vieler Stammkunden. Für manche von ihnen hat Bäckermeister Hans-Joachim Bodemann-Strache eigens spezielle Brote kreiert, wie für die alte Dame, die an Diabetes litt und das Schrotbrot aus dem „Kornliebchen“ besonders gut vertrug. Es seien sogar Freundschaften entstanden, erzählt der Bäcker. Doch die Folgen von Corona und steigende Kosten machten dem Geschäft zu schaffen. Trotz aller Freude am Beruf wird Hans-Joachim Bodemann-Strache am 15. April zum letzten Mal den Backofen abschalten. Dann ist das „Kornliebchen“ Geschichte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.