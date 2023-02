Im Restaurant Koi - Sushi & Grill in Halle gab es sowohl eine umfassende Neugestaltung, als auch einen Betreiberwechsel. Wie der neue Chef Gäste in Halles Süden locken will.

So kann Sushi auch präsentiert werden: Dustin Tran Dinh ist der neue Geschäftsführer des Koi Restaurants in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der Name ist geblieben, doch es hat sich einiges geändert im Koi Sushi & Grill. Das Restaurant in Bruckdorf hat eine umfassende Neugestaltung hinter sich, die sich von Januar bis in den Februar hinein vollzogen hat. Am Außenbereich wird noch gearbeitet, dort sollen einmal bis zu hundert Gäste Platz haben. Auch der Karpfenteich im Innenhof muss noch bepflanzt und mit Tieren besetzt werden.