Das Gesundheitsamt meldet wieder rückläufige Zahlen für Halle

Halle (Saale)/MZ - Das Corona-Infektionsgeschehen in Halle hat über Silvester und Neujahr leicht abgenommen. Das Gesundheitsamt meldete für den 1. und 2. Januar zusammengerechnet 161 Neuinfektionen, das sind 18 weniger als am Wochenende zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 319,65. Im Vergleich zur Vorwoche ist auch dieser Wert gesunken, am 26. Dezember lag er bei 359,45.

Laut Stadtverwaltung sind im neuen Jahr bereits zwei Todesfälle zu verzeichnen, die auf eine Coronainfektion zurückzuführen sind. Im Krankenhaus werden derzeit 122 Patienten mit Covid-19 behandelt, 39 davon auf der Intensivstation. Derweil läuft die Impfkampagne weiter. An diesem Montag werden von 10 bis 16 Uhr in der Heinrich-Pera-Straße Spritzen vergeben, am Dienstag, 4. Januar, von 11.30 bis 16 Uhr und von 16 bis 19 Uhr in der Burgstraße