Das erwartet die Besucher zur Einheits-Expo in Halle

Halle/MZ - Geschafft! Die letzten Handgriffe an den gläsernen Quadern, in denen sich die 16 Bundesländer zur Einheits-Expo zum Tag der Deutschen Einheit in Halle präsentieren, sind getan: an den Bremer Stadtmusikanten des gleichnamigen Bundeslandes in der Leipziger Straße, am Kubus von Brandenburg, das mit einem Baumhaus auf den Waldreichtum des Landes hinweist, am Cube der Hamburger, die mit „Moin!“ grüßen und auch an dem von Rheinland-Pfalz, an dem gerade noch das „L“ an seinen Platz zwischen „R“ und „P“ gerückt wird.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<