Das erwartet Besucher der Konzertreihe auf der Oberburg geben

Halle (Saale) - Im ersten Corona-Sommer war diese Veranstaltungsreihe einer der wenigen Lichtblicke in Sachen Live-Konzerte in der Stadt. Nun soll das Trotzburgfest, dessen Name quasi Programm ist und das 2020 Tausende Zuschauer auf die Oberburg Giebichenstein gelockt hat, vom 25. Juni bis zum 18. Juli eine zweite Auflage erfahren.

Besetzungsliste zeigt das Who is Who der regionalen Kultur- und Musikszene

Ziel der Veranstaltungsreihe unter Federführung des Stadtmuseums und damit der Stadt Halle sei es, so Michael Proschek, auch und gerade in Zeiten der Pandemie Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit und dem Publikum ein Live-Erlebnis bieten zu können. Proschek, selbst Musiker, zeichnet als Organisator für das Booking der Bands und Einzelkünstler des Trotzburgfestes verantwortlich, während das Stadtmuseum mit seinen Mitarbeitern, dem Zuverfügungstellen der Burg und natürlich auch mit einem ausgefeilten Hygienekonzept die Rahmenbedingungen schafft.

Und auch in diesem Jahr liest sich die Besetzungsliste wie das Who is Who der regionalen, zunehmend aber auch der internationalen Kultur- und Musikszene. So sind mit Christian „Sorje“ Sorge und Jens Thorun als Canonballs, Holger „Scotti“ Gottwald mit Malou oder auch Akki Schulz mit seinem Rio-Reiser-Projekt „Scherbe kontra Bass“ echte hallesche Urgesteine beim diesjährigen Trotzburgfest vertreten. Den Auftakt am 25. Juni bestreitet die hallesche Band Buckley’s Chance mit der aus England stammenden Sängerin Rebecca Dith - wobei auch Organisator Proschek mit Mandoline und Gitarre auf der Bühne stehen wird.

Veranstalter des Burgfestes suchen noch nach finanzieller Unterstützung per Crowdfunding

Als besondere Highlights haben sich unter anderem Horch, das Duo Friend’n Fellow, die Vokalartisten von Slixs und auch die im vergangenen Jahr stürmisch gefeierte Brohmers Bluegrass Session Band angekündigt. Aber auch der eine oder andere Geheimtipp ist dank Proschek dabei: The Coins und Saela Whim, Hanna Rautzenberg und Anna Maria Zinke und mit Musikern aus Deutschland, Polen, Venezuela und Israel auch eine international bunt gemischte Truppe: die Band Herje Mine. Mit Balkan-Beat, Reggae, Cumbia, Rock und Ska werden indes die argentinischen Musik-Piraten von La Fanfarria del Capitán auf ihrer Europa-Tour auf der Oberburg Station machen und dem Giebichensteiner Publikum gehörig einheizen.

Um das Burgfest stattfinden lassen zu können, wird aber noch Geld benötigt. Proschek, der das finanzielle Risiko der Veranstaltung allein stemmt, hat daher ein Crowdfunding über die Halle-Crowd der Stadtwerke gestartet. Ein Teil der veranschlagten 10.000 Euro Fixkosten wird über Sponsoren wie die HWG getragen, den Rest hofft Proschek über die Halle-Crowd zusammenzubekommen. „Wenn viele mitmachen, wird es ein echtes Volksfest“, so Proschek zuversichtlich.

Tickets auf trotzburgfest.leballong.de, Spenden auf halle-crowd.de. (mz)