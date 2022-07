Das Dorf Dobis am Saaleufer droht seine einzige Zufahrt zu verlieren

Ein abgerutschter Gehweg sorgt derzeit für Unmut. Was die Gemeindeverwaltung dazu sagt.

In Dobis ist ein Teil des Fußweges abgerutscht

Dobis/Wettin-Löbejün - Im kleinen Ort Dobis (Wettin-Löbejün) im unteren Saaletal spitzt sich die Verkehrssituation zu. Nachdem im vergangenen Winter mehrere Meter des Gehweges am Ortseingang zusammen mit einer alten Stützmauer in einen Garten gestürzt waren, ist die einzige ordentliche Zufahrtsstraße in das Dorf halbseitig gesperrt. Da immer wieder schwere Landwirtschaftsmaschinen über die Straße fahren und die Gefahrenstelle möglicherweise weiter abrutschen könnte, machen sich Anwohner große Sorgen.