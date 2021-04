Das Dankeschön kommt digital

Halle (Saale) - Jeder erfahrene Gärtner weiß das: Nach und nach können die ersten Grünlinge ins Beet, und nach den Eisheiligen Mitte Mai dürfen auch die empfindlicheren Naturen wie Gurken oder Tomaten ins Freiland. Doch ohne vorgezogene Pflanzen funktioniert das nicht – und genau darum werden zum Freiwilligentag Menschen gesucht, die sich um neues Grün für Halles interkulturelle Gemeinschaftsgärten kümmern. Das Projekt ist eines von bisher rund 180 zum Freiwilligentag am 23. und 24. April angemeldeten, wie Sulamith Fenkl-Ebert von der Freiwilligenagentur berichtet. Schon in den ersten 24 Stunden nach Freischaltung hätten 50 Interessensbekundungen vorgelegen.

Geht es nach den Organisatoren, könnten es insgesamt noch deutlich mehr werden. Viele Engagierte werden wieder gesucht, die sich für die Stadt und ihre Menschen einsetzen wollen. Das sei auch in Zeiten der Pandemie wichtig, sagt Thomas Müller-Bahlke, Direktor der Franckeschen Stiftungen und in diesem Jahr einer der Botschafter des Freiwilligentags. Bürgerschaftliches Engagement sei für ihn „ein Lebenselixier unserer demokratischen Gesellschaft“. Auch die halleschen Themenjahre lebten von freiwilligem Engagement. Am Sonntag wird das erste Themenjahr 2021 eröffnet, das sich mit den Schwerpunkten Salz und Digitalisierung befasst. Müller-Bahlke erinnert daran, dass damit auch die zweite Themenjahresdekade beginnt. Von Anfang an mit dabei: die Freiwilligenagentur.

80 Partner beteiligt

Die kann bei der Organisation des Freiwilligentages auf 80 am Programm beteiligte Partner setzen, berichtet Sulamith Fenkl-Ebert. Veranstalter sind neben der der Agentur die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Evangelische Kirchenkreis, der Verband der Migrantenorganisationen und der Studierendenrat der Martin-Luther-Universität. So vielfältig dieser Kreis sind auch mögliche Aktionen zum Freiwilligen- Tag. Vieles soll der Pandemie geschuldet digital stattfinden. So werden Menschen gesucht, die für Krankenhauspatienten oder Altenheimbewohner Musikstücke aufnehmen oder etwas vorlesen. Auch kleine Mutmacher seien gefragt, Basteleien, Grußkarten oder Briefe für Menschen, die wegen der Corona-Einschränkungen Zuspruch brauchen.

Engagieren kann man sich zudem bei einem virtuellen Bewerbungstraining für Geflüchtete. Dabei gehe es darum, Vorstellungsgespräche zu simulieren und dem Bewerber in spe Tipps zu geben, erklärt Sulamith Fenkl-Ebert. Every name counts – jeder Name zählt, ist der Titel eines Projekts, bei dem es darum geht, die bislang analog erfassten Daten von Verfolgten des Nationalsozialismus’ für ein digitales Archiv aufzuarbeiten und sie so weltweit zugänglich zu machen. Hallesche Schüler wollen sich zum Freiwilligentag an dieser bundesweiten Initiative beteiligen. Es gibt aber auch Aktionen, die nicht nur virtuell gemeinsam stattfinden. Hallenser wollen gemeinsam Müll sammeln, auch zur Grünen Villa in Halle-Neustadt wird zum Helfen eingeladen.

Sportangebot im Internet

Und wie es Tradition ist, sollen die Unterstützer des Freiwilligentages etwas zurückerhalten: Für die Mittagspause gibt es ein digitales Sportangebot, das ein Prominenter anleitet, kündigt die Freiwilligenagentur an. Auch die zum Freiwilligentag übliche Dankeschön-Party soll stattfinden. In diesem Jahr jedoch im Internet. (mz/Annette Herold-Stolze)