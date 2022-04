Das Beste zum Schluss

Der Überraschungsfilm ist für viele Kinofans in Halle eine schöne Tradition am Silvesterabend. Und mit Glück gibts sogar etwas zu gewinnen.

Halle (Saale)/MZ - Für viele Cineasten in Halle gehört er zu Silvester wie der Sekt zum Zuprosten und - zumindest für Freunde des Feuerwerks - in den Himmel steigende Raketen: der Überraschungsfilm im Luchskino am Zoo. Seit Jahren schon lädt Kino-Chef Wolfgang Burkart dazu am Abend des letzten Tages im Jahr ein, und stets ist der 180 Plätze fassende Saal gut gefüllt, wenn es zu Silvester letztmalig im laufenden Jahr heißt: Film ab!