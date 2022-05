Das bekommen Hallenser im neuen Café in der ehemaligen Burg-Drogerie am Reileck

Inhaber André Verron hat die alte Burg-Drogerie in ein schickes Szene-Café verwandelt. Nach vielen Verzögerungen ist es nun geöffnet.

Halle (Saale)/MZ - Die hallesche Gastronomie erlebt nach der Corona-Pandemie einen Aufschwung. Auf dem oberen Boulevard und in der Reilstraße haben gleich mehrere neue Lokale eröffnet. Ein Beispiel dafür ist das Café „Reileins“ in den Räumen der ehemaligen Burg-Drogerie am Reileck.