Darum ziehen die Sardinen aus dem Café Papillon in eine neue Feinkost Boutique um

Daniela Rutkowski glaubt weiterhin an ihre Ware: hochwertige Sardinen in der Konserve

Halle (Saale)/MZ - Mit Sardinen aus der Konserve verhält es sich wie mit gutem Wein, sagt Daniela Rutkowsi, „die werden mit der Zeit besser“. Nämlich vollmundiger und zarter. In ihrer Feinkost Boutique „Sardine &“ in der Böckstraße nahe dem Reileck bietet sie daher sogar Konserven aus dem Jahr 2014 an.

Café Papillon musste coronabedingt schließen

Vom Sardinen-Angebot im Supermarkt hebt sich der Feinkostladen allein schon durch eine Vielzahl an Geschmacksrichtungen ab. So gibt es etwa Sardinen in Knoblauch, in Chili oder mit Thymian-Basilikum. Und auch Sardinen-Kaviar. Daniela Rutkowsi spricht von einem Alleinstellungsmerkmal in Halle. Zudem seien die Sardinen von Hand eingelegt und die Konservendosen selbst seien handgemacht. Sie bezieht sie von kleinen Familienbetrieben in Portugal und Frankreich und bestellt sie über ein Berliner Feinkostgeschäft, wobei sie hinzufügt: „Das sind waschechte Franzosen.“

Auf den Geschmack gebracht hat Daniela Rutkowski die Hallenser bereits. Im Februar letzten Jahres hatte sie ihr Café im Händel-Karree eröffnet, das Café Papillon. Das kleine Ecklokal befand sich neben dem ehemaligen Diebels. Dort wurden die hochwertigen Ölsardinen direkt mit der Konserve kredenzt, dazu gab es Salat mit Dattel-Balsam-Essig und Rosensalz sowie Oliven-Baguette. Außerdem Wein. Flammkuchen und andere Gerichte rundeten das Angebot ab. Doch das Café war kein ganzes Jahr geöffnet.

Statt einem Café eröffnet Besitzerin nun eine Feinkost Boutique

„Wir haben lange überlegt“, sagt Daniela Rutkowsi. Doch coronabedingt - die Miete wurde weiterhin fällig, während der Cafébetrieb zum Erliegen kam - sei der Entschluss gefallen, zu schließen. Sie betont allerdings: „Ich glaube weiterhin an die Produkte. Und die Gäste, die wir hatten, fanden es gut.“

So wurde aus dem Café die Feinkost Boutique, die auch öffnen kann, sollten die Corona-Bestimmungen für Restaurants wieder verschärft werden, so das Kalkül der Betreiberin. Den Laden in der Böckstraße, nahe Bäckerei Lampe, habe sie schließlich nach langer Suche per Zufall beim Spazieren entdeckt.

Sardinenangebot ist nun noch breiter

Nach wie vor ist das Geschäft für die 50-Jährige ein Nebenerwerb. Daniela Rutkowski, aufgewachsen in Merseburg und seit 2000 in Halle lebend, betreibt im Hauptberuf einen Pflegeservice für demente und behinderte Menschen. Eröffnet hat sie „Sardine &“ am 24. Juni. Was auch an den Handwerkern gelegen habe, die nicht früher verfügbar waren. Nach nunmehr sieben Wochen sagt sie: „Es läuft besser an, als damals das Café.“

Inzwischen ist die Sardine sogar im Namen und die Konserven in Öl sind ganz klar „das Aushängeschild“, wie Daniela Rutkowski selbst betont. Das Angebot ist aber noch breiter. So verkauft sie auch diverse Naturkosmetik-Produkte aus Frankreich und der Türkei. Aus ihrer Sicht ist das eine Mischung, die aufgeht, schließlich sei Fisch gesund. „Man pflegt sich von innen mit Fisch und von außen mit Pflegeprodukten.“

Feinkost Boutique „Sardine &“, Bockstraße 9, geöffnet Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr.