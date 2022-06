Darum wird die B6 östlich von Halle jetzt einen Meter tiefergelegt

Gröbers/Halle (Saale)/MZ - Mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 15 Metern pro Minute frisst sich die „Wilde Mathilde“ durch den Straßenbelag der B6 in Gröbers. Die gewaltige Fräse hat ihren Spitznamen von den Arbeitern der MST GmbH aus Laucha. Es geht tief hinab in der Gemeinde. Das ungewöhnliche „Tuning“ für die Bundesstraße ist in und um Halle in dieser Form wohl einmalig. Zwischen 70 Zentimetern und einem Meter wird die B6 in der Ortslage abgesenkt. „In der Vergangenheit wurde der neue Straßenbelag einfach auf die alte Fahrbahn gesetzt. Dadurch kam die B6 immer höher“, sagt Polier Andreas Moßberg.

