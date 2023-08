Grundsteinlegung für Halles wichtigste Straßenbahnbrücke Darum trägt Bauwerk über Saale den Namen von Königin Elisabeth

In der Mansfelder Straße in Halle Sehwird die Elisabethbrücke neu gebaut. Warum ein Blick in die Geschichte lohnt und wie der Zeitplan für das Millionenprojekt aussieht.