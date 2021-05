Darum nutzten zahlreiche Hallenser bereits die Briefwahlstelle in der Neustadt

Halle (Saale) - Mit so viel Zulauf hat offenbar auch so mancher Bürger nicht gerechnet. So ist eine Frau etwas genervt von der Warteschlange vor der Briefwahlstelle in der Wolfgang-Borchert-Straße 77 in Neustadt. Seit Montag ist sie geöffnet und Bürger können dort vorab ihre Stimme für die Landtagswahl und den Bürgerentscheid abgeben. Etwa ein Dutzend Menschen wartet am Vormittag vor der Tür des Flachbaus.

Hygieneregeln und genügend Abstand in der Briefwahlstelle der Neustadt

Wer mit Termin kommt und sich beim Wachschutz am Einlass meldet, kommt schneller dran. Wer keinen hat, muss länger warten. Im Gebäude nehmen mehrere Mitarbeiter die Daten der Wähler auf und überreichen die Wahlunterlagen. Für die geheime Wahl stehen vier Kabinen zur Verfügung. Zum Schutz der Wählerinnen und Wähler in Pandemiezeiten gibt es bei dieser Wahl in der ganzen Stadt lediglich diese eine Briefwahlstelle in Neustadt.

Wahlleiter und Bürgermeister Egbert Geier verweist auf die großen und komfortablen Räumlichkeiten. Im Gebäude gelten die bekannten AHA-Regelungen. Abstand muss eingehalten und eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden. Desinfektionsspender stehen am Eingang. Wähler werden zudem gebeten, einen Kugelschreiber mitzubringen.

Aufgrund der großen Nachfrage mussten die Wähler Schlange stehen vor der Briefwahlstelle in Neustadt. Fotos: Denny Kleindienst

Kur, Gesundheit und Vorsichtsmaßnahme: Gründe für Briefwahl vielseitig

Vor Ort sind alle Wahlunterlagen hinterlegt, so dass jeder Einwohner aus Halle sein Wahlrecht im Briefwahlbüro wahrnehmen kann. Laut dem Wahlleiter können die Briefwahlunterlagen aber auch in jedem Briefkasten der Deutschen Post und direkt in jedem Briefkasten der Stadtverwaltung abgegeben werden.

Auf Nachfrage erklären mehrere Besucher, sie hätten in der Briefwahlstelle gewählt, da ihnen eine OP oder Kur bevorsteht und sie das gern vorher machen wollten. Ein Mann holte indes lediglich die Wahlunterlagen für seine 99-jährige Mutter ab, die im Heim lebt. Er selbst will bis zum Wahltag am 6. Juni warten und dann ins nächstgelegene Wahllokal gehen. Insgesamt gaben am Montag in der Briefwahlstelle rund 100 Personen ihre Stimme ab. Die Stadt empfiehlt, für den Besuch des Briefwahlbüros einen Termin unter 0345/ 2214632 zu vereinbaren. (mz)