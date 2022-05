Darum ist die Zukunft der Scheibe C in Halle auf der Kippe

Immobilienentwickler Michael Schmidt saniert die Scheibe C in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Die Sanierung der Hochhausscheibe C in Neustadt könnte nun doch platzen. Wie die Verwaltung am Dienstag im Finanzausschuss mitgeteilt hat, gibt es für die 700.000 Euro, die die Stadt für das Projekt beisteuern soll, derzeit keine Lösung.