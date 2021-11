Darum gibt es keine schnelle Lösung für E-Roller-Ärger in Halle

Halle (Saale)/MZ - Das Problem im Weg stehender oder liegender E-Scooter wird in Halle wohl so bald nicht gelöst. Die Fraktionen von CDU und FDP zogen nach einer Diskussion im Ordnungsausschuss des Stadtrates am Donnerstagabend entsprechende Anträge zurück. Beide Vorschläge waren im Kern im Sommer schon einmal Ausschuss-Thema.

Nun kam man überein, wie vom Beigeordneten René Rebenstorf empfohlen, ein von der Stadtverwaltung erarbeitetes Konzept abzuwarten, das alle Formen der Mobilität in der Stadt beleuchtet. Dazu tritt Anfang Dezember ein Mobilitätsbeauftragte diese in der Verwaltung neu geschaffene Stelle an, wie Rebenstorf sagte. Er rechne damit, dass die Arbeit an dem Papier dann im Januar starten könne. „Aber wir werden bis Ende 2022 dafür brauchen“, sagte der Beigeordnete.

Das Problem: E-Scooter dürfen wie Fahrräder auch auf Gehwegen stehen. Sie sollten zwar niemanden behindern, eine rechtliche Handhabe gibt es dagegen aber nicht, wie Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, erläuterte. Der Verwaltung zufolge vermieten die Anbieter Bolt und Tier derzeit 1.100 E-Scooter in der Stadt. Die recht neue Form der Mobilität führt immer wieder zu Hindernissen für Fußgänger, besonders aber für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind oder schlecht sehen können.

Die CDU hatte vorgeschlagen, mit der Konzentration auf wieder nur einen Anbieterwie zum Roller-Start in Halle gegenzusteuern, und zwar vertraglich. In dem Papier sollte die Stadt mit dem Unternehmen vereinbaren, dass es für ein ordnungsgemäßes Abstellen der Mietgefährte sorgt. Die FDP dagegen brachte noch einmal die Variante ins Spiel, an stark frequentierten Plätzen wie vor dem Bahnhof oder dem Markt feste Abstellplätze für die Roller auszuweisen.

Für Wohngebiete sollte das nicht gelten, wie Fraktionschefin Yana Mark sagte. Die Roller seien doch gerade dafür da, flexible Mobilität zu ermöglichen. CDU-Fraktionschef Andreas Scholtyssek hielt dagegen, mit dem von den Christdemokraten vorgeschlagenen Vertrag lasse sich mehr Verantwortung für die Anbieter festschreiben. Ziel sei es, Verhältnisse zu verhindern, „wie wir sie in Berlin haben. Das wollen wir ausdrücklich nicht.“

Fachbereichsleiter Teschner machte noch einmal deutlich, dass das Ordnungsamt auch nicht die Kapazitäten habe, einzugreifen und dämpfte zugleich allzu große Hoffnungen. „Es wird nie gelingen, dass alle Roller ordnungsgemäß abgestellt werden.“