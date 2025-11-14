Union Halle-Neustadt droht eine fünfstellige Summe an Strafzahlungen. Um das zu stemmen, hofft der Klub auf Hilfe. Warum der Bundesligist zur Kasse gebeten wird.

Halle/MZ/TG. - Die ersten kleinen Meilensteine sind erreicht. Nur wenige Tage dauerte es, bis der SV Union Halle-Neustadt mit seinem Crowdfunding die Schallmauern von 1.000 und 2.000 Euro durchbrach. Bis zum Ziel, 37.500 Euro, fehlen aber immer noch rund 35.000 Euro.