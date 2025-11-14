weather wolkig
  4. Handball-Bundesligist startet Crowdfunding: Darum braucht Union Halle-Neustadt mehr als 30.000 Euro Spenden

Union Halle-Neustadt droht eine fünfstellige Summe an Strafzahlungen. Um das zu stemmen, hofft der Klub auf Hilfe. Warum der Bundesligist zur Kasse gebeten wird.

14.11.2025, 16:00
Unions Klubbosse, Präsident Bodo Meerheim (r.) und Vize Thomas Wagner, im Gespräch mit Trainerin Ines Seidler.
Halle/MZ/TG. - Die ersten kleinen Meilensteine sind erreicht. Nur wenige Tage dauerte es, bis der SV Union Halle-Neustadt mit seinem Crowdfunding die Schallmauern von 1.000 und 2.000 Euro durchbrach. Bis zum Ziel, 37.500 Euro, fehlen aber immer noch rund 35.000 Euro.