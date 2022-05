Darum baut Halle im Saalekreis neue Rettungswache

An der Landesstraße 50 bei Neutz ist die neue Wache in Betrieb. Warum der Standort geeignet ist und die Saalestadt dabei eine gewichtige Rolle spielt.

Halle (Saale)/Wettin/MZ - Es ist die Geschichte einer Rettungswache auf Wanderschaft. In Löbejün, in Morl und direkt an der Landesstraße 50 in der ehemaligen Poststation „Ross“ war sie stationiert. Zuletzt rückten die Retter vom Landgasthaus Sattelhof aus. In der Nachbarschaft des Hotels bleibt der Rettungsdienst auch - allerdings ist die Wache bereits seit dem 1. April in einem eigenen Objekt untergebracht.