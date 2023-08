Havarie in der Südstadt in Halle

Die Straße wurde geöffnet, um das defekte Rohr freizulegen. Die Reparatur der defekten Leitung soll so schnell wie möglich erfolgen.

Halle (Saale)/MZ - Im Süden Halles ist am späten Dienstagnachmittag die Damaschkestraße in Höhe Calvinstraße/Grünes Feld in Richtung Südwesten voll gesperrt worden. Grund ist ein Wasserrohrbruch. „Wegen des starken Wasseraustritts musste die Trinkwasserversorgung dort sofort abgestellt werden“, teilten die Stadtwerke mit. Betroffene Anwohner würden bis auf weiteres aus Wasserwagen versorgt.