Dachterasse in Mehrfamilienhaus stand in Flammen

Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Einsatz nach Kröllwitz ausgerückt. Dort brannte die Dachterasse eines Mehrfamilienhauses

Eine Dachterasse in der Lettiner Straße brannte.

Halle (Saale)/MZ - Auf der Dachterasse eines Mehrfamilienhauses in der Lettiner Straße (Kröllwitz) hat es am Montagabend gebrannt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache waren dort einige Möbel in Brand geraten.