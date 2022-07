Da stimmt die Chemie

Halle (Saale) - Für die Fans des HFC dürfte die Nachricht ein Knaller sein: Sie singen künftig nicht mehr nur von Chemie. Ihre Mannschaft spielt zudem im Chemie Stadion. Die Partnerschaft zwischen dem Verein und der Stadt Halle mit der Infra Leuna ist zudem über den reinen Namen hinweg bemerkenswert. Die Region wächst wirtschaftlich zusammen, das zeigt sich auch in dem Sponsoring. Die Infra Leuna ist dabei so etwas wie der Königstransfer. Die Gesellschaft ist seriös, innovativ und der Motor für den Aufschwung im Chemiepark. Das Image der Branche ist gut. An alte Dreckschleudern wie vor der Wende denkt keiner mehr. Zudem handelt es sich um ein Unternehmen aus der Region. Zahlreiche Hallenser arbeiten noch immer in Leuna, der HFC hat südlich der Saalestadt viele Fans. Das Engagement passt aktuell und vor allem im historischen Kontext.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<