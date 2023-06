In Chats und im Netz erleben Schüler teils wüste Beschimpfungen. Was kann man dagegen tun? Die Krankenkasse Barmer in Halle widmet sich dem Thema aktuell in einem kostenlosen Online-Seminar.

Halle (Saale)/MZ - Wenn Ines Uecker manchmal bestimmte Chatverläufe sieht, ist sie erschrocken über die Worte, die die Schüler dort nutzen. Denn sie hat ihnen diese Worte gar nicht zugetraut, hat die Schüler selbst „anders kennengelernt“, wie sie sagt.

Uecker ist Schulsozialarbeiterin an der Integrierten Gesamtschule Am Steintor in Halle. Spricht man sie auf das Thema Cybermobbing an, sagt sie: „Das hat zugenommen und nimmt weiter zu.“

Mit Cybermobbing sind Beleidigungen gemeint, die nicht von Angesicht zu Angesicht etwa auf dem Schulhof geäußert werden, sondern in Chats bei Whatsapp oder in sozialen Medien wie Instagram, also im digitalen Raum. Der Unterschied sei außerdem, dass die Beleidigungen dort „viel schärfer sind“, so Uecker. Das reiche bis zur Androhung von Gewalt. Hinzu komme, dass über die digitalen Plattformen mitunter sehr private Fotos von Jugendlichen im Umlauf gebracht würden, obwohl diese das gar nicht wollen.

Schulsozialarbeiter haben begrenzten Wirkungsraum

Sowohl Schüler, wie auch Lehrer und Eltern von betroffenen Kindern wenden sich in solchen Fällen an die Schulsozialarbeiterin. Ines Uecker versucht dann, jene, die mobben, ausfindig zu machen – dann spricht sie mit ihnen. Das Problem sei: Als Schulsozialarbeiterin könne sie selbst nichts machen, wenn Cybermobbing im Privaten – außerhalb der Schule und des Schulwegs – stattfindet.

Die Krankenkasse Barmer in Halle bietet Eltern von schulpflichtigen Kindern am Dienstag, 6. Juni, ein kostenloses Online-Seminar zum Thema Cybermobbing an. Die vorherige Registrierung ist kurzfristig möglich. Von 19.30 bis 20.30 Uhr erfahren Eltern, wie sie ihre Kinder vor Cybermobbing schützen können und woran sie erkennen, dass Probleme auftreten. Einblick in die Thematik geben Verena Müller vom Bündnis gegen Cybermobbing und Lijana Kaggwa, ehemalige Betroffene und bekannt durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“.

Auch Stephan Hündorf, Geschäftsführer der Barmer in Halle, betont, dass die Digitalisierung des Alltagslebens, bei allem Positiven, erhebliche Schattenseiten mit sich bringen kann. „Für unser menschliches Miteinander eröffnen sich neue Möglichkeiten, und diese beinhalten leider auch digitale Aggression und Gewalt.“