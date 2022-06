Cyberagentur in Halle zieht positive Bilanz

Von links: Marcus Faber (FDP), Bernd Schlömer, Daniel Mayer und Christian Hummert beim Gespräch in der Cyberagentur in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Cyberagentur in Halle macht Fortschritte. Das war zumindest am Freitag der Tenor bei einem Besuch des sachsen-anhaltischen Staatssekretärs im Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Bernd Schlömer und des FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber, die sich zum Gespräch mit den Chefs der „Agentur für Innovation in der Cybersicherheit“ trafen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Faber, der der Cyberagentur in der Vergangenheit eher kritisch gegenüber gestanden hatte.