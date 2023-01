Nach Cyber-Attacke So plünderten Kriminelle das Konto der Feuerwehr in Halle-Diemitz

10.000 Euro haben Kriminelle über das Internet bei der Feuerwehr in Halle-Diemitz abgeräumt. Was die Polizei über die Täter weiß und wie der Feuerwehrverband in Halle reagiert.