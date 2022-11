Cover-Show des Objekt 5: In Halle wird für den „Maskenball“ geprobt

Halle/MZ - Zwei Jahre lang mussten die Fans des größten Indoor-Events rund um die Weihnachtsfeiertage in Halle pandemiebedingt darauf verzichten, doch in diesem Jahr darf es endlich wieder über die Bühne gehen: Das Weihnachtssingen des Objekt 5, das seit drei Jahrzehnten an drei Tagen im Dezember – nämlich am 23., 25. und 26. – Besucher ins Steintor lockt.

