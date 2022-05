Coronavirus weiter auf Rückzug in Halle

Der Mitarbeiter eines Impfzentrums zeigt ein Fläschchen mit dem Vakzin von Biontech. In Halle wurden bislang 533.251 Impfungen. mit allen zugelassenen Vakzinen, verabreicht.

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Pandemie schwächt sich in Halle weiter ab. Am Montag meldete das Gesundheitsamt 52 Neuinfektionen (23 weniger als vor einer Woche) und eine um 9,64 auf 482,61 Fälle gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. 66 Personen mit einem positiven PCR-Test liegen stationär - Corona muss hier aber nicht der Grund für die Einlieferung gewesen sein. Ebenso verhält es sich mit den 13 Intensivpatienten. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Halle 74.609 Personen nachweislich mit Corona infiziert.