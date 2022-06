Was macht Corona mit unseren Kindern und Jugendlichen?

Halle (Saale)/MZ - In Halle treiben Kinder und Jugendliche seit Wochen das Infektionsgeschehen voran. Von den 1.640 positiven Fällen der vergangenen sieben Tage entfielen 35 Prozent auf die Gruppe der unter 18-Jährigen, gefolgt vom „Mittelalter“ (30 bis 49 Jahre) mit 30 Prozent. Laut dem Landesamt für Verbraucherschutz ist die Inzidenz in Halle bei den Sieben- bis Elfjährigen mit 2.227,5 Fällen aktuell am höchsten. „Da in Schulen mittlerweile täglich getestet wird, kommen die Zahlen allerdings nicht überraschend“, meint die Behörde. Ob angesichts der Entwicklung die aktuellen Quarantäne-Regelungen für Schulen ausreichend sind, vermag die Stadt Halle nicht zu sagen. „Für eine Beurteilung ist es dafür noch zu früh“, antwortet der Ratshof.

