In Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen muss nach wie vor ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Doch Verständnis dafür gibt es kaum noch.

Kliniken und Praxen in Halle: Ruf nach Ende der Maskenpflicht wird lauter

Halle (Saale)/MZ - Neulich erst stand ein junger Mann ohne Maske in seiner Praxis, erzählt der hallesche Allgemeinmediziner Franz Dießel. Der Mann sei kein Maskengegner, vielmehr peinlich berührt gewesen, als er darauf hingewiesen wurde, dass in der Praxis noch immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. In solchen Fälle geben seine Mitarbeiter kurzerhand eine Maske aus. Ohnehin seien es nur Einzelfälle.