Corona-Lage in Halle bleibt weiterhin entspannt

Halle (Saale)/MZ - Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Halle ist am Wochenende wieder leicht abgeflacht. Zwar wurden am Samstag und am Sonntag insgesamt 17 Neuinfektionen registriert, das waren jedoch weniger, als noch in den Tagen vor dem Wochenende (Freitag 17, Donnerstag 13, Mittwoch 9). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Infizierten pro 100.000 Einwohner ist deshalb leicht gesunken und liegt nun bei 22,2. Im Saalekreis beträgt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut 20,7.

Der Impffortschritt ist in Halle in den vergangenen Tagen leicht ins Stocken geraten. Grund dafür war auch die Witterung. Wegen des starken Regens war mehrfach das mobile Impfen abgesagt worden, etwa auf dem Marktplatz. Am Sonnabend waren die Teams aber wieder unterwegs und haben unter anderem am Treff in Neustadt 203 Spritzen verteilt. 62,2 Prozent aller Einwohner Halles gelten inzwischen als vollständig geimpft, das sind 148.375 Personen.

Halle will Angebote des mobilen Impfens weiterhin fortführen

Die Stadt will die Angebote des mobilen Impfens weiterhin fortführen. Am Montag steht das Impfmobil von 10 bis 15 Uhr sowohl auf dem Marktplatz, als auch vor dem Sozialamt Südpromenade; am Dienstag ebenfalls von 10 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz und auf dem Parkplatz vor dem Globus-Markt in der Dieselstraße. Impfungen sind auch weiterhin wochentags im städtischen Impfzentrum in der Turnhalle in der Heinrich-Pera-Straße möglich.

Die Situation in den Krankenhäusern bleibt nach wie vor entspannt. Am Wochenende konnte ein Covid-19-Patient wieder entlassen werden, sodass nun wieder nur sechs Patienten wegen Corona behandelt werden, drei davon auf der Intensivstation.

Die Kontaktnachverfolgung von 13 Neuinfektionen, die am Samstag registriert wurden, hat ergeben, dass acht Fälle auf das private Umfeld und fünf Fälle auf Reiserückkehrer zurückgehen. Die Stadt weist auf die aktuellen Regelungen des Bundesgesundheitsministeriums zur Reiserückkehr hin. So müssen Rückkehrer aus Spanien seit Sonntag nicht mehr für mindestens fünf Tage in Quarantäne, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Seit dem 29. August 2021 ist ganz Spanien nicht mehr als Hochrisikogebiet gelistet.