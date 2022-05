Corona-Kritiker übergeben Antrag im Stadtrat

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Mitglieder der „Bewegung Halle“ suchen den Austausch mit der Stadtverwaltung und anderen Bürgern. „Wir müssen einer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken“, sagte Helena Romanus in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats am Mittwoch. Von der Verwaltung wollte sie wissen, ob die Stadt einen Raum für den politischen Diskurs zur Verfügung stellen könnte. Die Ulrichskirche, in der die Sitzung stattfand, eigne sich zum Beispiel dafür. Diese Gesprächsrunden sollten jedoch unabhängig vom Impfstatus und in „gesundheitlicher Eigenverantwortung“ stattfinden.