Corona-Kritiker: Stadtrat Halle soll sich gegen Impfpflicht aussprechen

Mitglieder der Bewegung Halle wollen den Stadtrat dazu bringen, sich aktiv in die Corona-Debatte einzuschalten. Es gehe auch darum, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.

Auch am Montagabend protestierten wieder über 2.000 Kritiker der Corona-Politik in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Mitglieder der „Bewegung Halle“ wollen einen Einwohnerantrag im Stadtrat stellen. Die dafür notwendigen 2.500 Unterschriften sollen bis zur Sitzung Ende Februar gesammelt und dort übergeben werden. In der Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch will die Gruppe ihr Vorhaben während der Einwohnerfragestunde zunächst nur ankündigen.