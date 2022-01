Corona-Inzidenz in Halle steigt wieder

In Halle geht es in der Pandemie weiter hoch und runter. Wichtig: Die Lage bleibt beherrschbar.

Halle (Saale)/MZ - In Halle nimmt das Infektionsgeschehen nach den Feiertagen möglicherweise wieder Fahrt auf. Am Dienstag meldete die Stadt zwei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Eine Person ist demnach an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, ein weiterer Patient mit dem Erreger. 155 Neuinfektionen (plus 15 zur Vorwoche) treiben die Inzidenz auf 319,65, das sind 6,28 Fälle mehr als am Vortag. 121 Erkrankte liegen auf den Corona-Stationen, 40 Frauen und Männer auf Intensivstationen. Aktuell sind in Halle 1.726 Einwohner bekannt, die mit dem Virus aktiv infiziert sind.