Corona in Halle: Stadt meldet elf Neuinfektionen

Ein Schild am Oberen Boulevard in Halle weist auf die Maskenpflicht in der Innenstadt hin.

Halle (Saale) - In Halle sind am Sonnabend elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das sind vier weniger als am Vortag, wie die Stadt mitteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach weiter bei 43,99. Die Regelungen der Bundesnotbremse gelten seit Sonnabend nicht mehr, aber Vorgaben wie die Maskenpflicht in der Innenstadt bleiben in Kraft.

1336 Menschen sind den Angaben zufolge am Freitag geimpft worden. Die Quote der Erstimmunisierung stieg damit auf 42,1 Prozent. 14,3 Prozent der Hallenser sind unterdessen bereits zweimal geimpft oder haben das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten, das nur einmal verabreicht werden muss.

45 an Covid-19 Erkrankte werden derzeit in halleschen Krankenhäusern behandelt, 21 davon auf Intensivstationen. mz