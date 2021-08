Ein Aufsteller auf dem Marktplatz in Halle erinnert an das Abstandhalten das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist am Sonnabend eine Neuinfektion mit dem Coronavirus bekannt geworden. Infiziert hat sich ein Mann in der Altersgruppe 19 bis 29 Jahre, geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Der Ansteckungswert der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) ist demnach auf 9,22 Fälle je 100.000 Einwohner gesunken.