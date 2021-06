Corona in Halle aktuell: Zunahme nicht wahrgenommener Zweitimpftermine - 354. Todesopfer

Ein Arzt impft in einer Hausarztpraxis

Halle (Saale) - Der Stadt Halle ist aus einer Klinik ein weiterer Todesfall übermittelt worden. Wie die Verwaltung am Dinetag mitteilte, ist eine 71-jährige Frau an einer Corona-Infektion gestorben. Damit hat sich Anzahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Hallenser seit Ausbruch der Pandemie auf 354 gestiegen.

Ansonsten vermeldete die Stadt am Dienstag keine Neuinfektionen, womit die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin bei 3,35 liegt. Insgesamt haben inzwischen 53,7 Prozent der Hallenser eine Erstimpfung erhalten, 33,4 Prozent die notwendige zweite Schutzimpfung.

Das Impfzentrum hat zuletzt eine Zunahme nicht wahrgenommener Zweitimpftermine registriert. Häufig handele es sich hierbei um Personen, die ihre Zweitimpfung durch einen Hausarzt vornehmen lassen. Um den vorgehaltenen Impfstoff für andere Impfwillige freischalten zu können, bittet das Impfzentrum darum, nicht benötigte Impftermine abzusagen. Dies sei möglich über das Portal www.impfterminservice.de oder über die Hotline 116117. (mz)