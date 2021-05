Corona in Halle aktuell: Inzidenzwert sinkt weiter

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Freitag 8 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit nun bei 31,00 - und damit gut eins weniger als am Donnerstag. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 11.637 Hallenser an Corona erkrankt, 11.064 Personen gelten als genesen. Es gab keine weiteren Todesfälle, wie es heißt. Bislang sind demnach 349 Hallenser an oder mit Covid-19 gestorben.

Bisher haben den Angaben zufolge 106.443 Menschen in der Stadt ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. 38,963 Menschen sind zum zweiten Mal immunisiert oder mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft, bei dem nur eine Dosis nötig ist.

In den Krankenhäusern der Stadt wurden am Freitag 22 Corona-Patienten behandelt, davon sieben auf Intensivstationen. Die Ampel in den halleschen Krankenhäusern steht auf grün. (mz)