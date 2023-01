Impfzentrum in Halle geschlossen - Warum die Verantwortlichen trotzdem froh sind

Halle (Saale)/MZ - Es war ein Abschied ohne Schmerzen und auch fast ohne Piks, den das städtische Impfzentrum am Freitag genommen hat. Von den zwölf Kabinen im Obergeschoss des Neustädter Saalecenters waren schon seit Wochen nur noch maximal zwei in Betrieb. Statt täglich 250 kamen am Ende nur noch rund 25 Menschen für eine Impfung. Am Freitag waren es sogar nur 14.