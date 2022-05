Corona: Forscher in Halle starten neues Experiment zu Ansteckungsrisiko

Halle (Saale)/MZ - Welch ein ungewöhnlicher Anblick: In den Zuschauerreihen im Puppentheater Halle sitzen Figuren, die sonst nur auf der Bühne agieren. Da ist der Komponist Maurice Ravel, weiter hinten die Modeschöpferin Coco Chanel. Die Puppen sind am Dienstagnachmittag nur Staffage, eigens für einen Pressetermin der Universitätsmedizin Halle in Szene gesetzt. Tatsächlich geht es um die Sitznachbarn - vier Dummys, die Forscher der Unimedizin, der TU Berlin und der Charité geschaffen haben.