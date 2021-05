Corona bremst die Heiratslust der Hallenser

Halle (Saale) - 720 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Halle trauen lassen – ganze 100 weniger als noch im Jahr zuvor. Nur auf den Mai bezogen, scheint die Heiratslust nach einem Jahr Corona noch weiter gesunken zu sein: Nach Angaben von Standesamtsleiter Maik Becker sind bis zum 11. Mai in Halle 19 Ehen geschlossen worden.

„2019 wurden im September mehr Ehen geschlossen als im Mai“

Im gesamten Vorjahresmonat waren es noch 64, und im Mai 2019 gaben 90 Paare einander das Ja-Wort. Insgesamt sind für den laufenden Monat bislang 66 Eheschließungen angemeldet. Ob sie tatsächlich stattfinden oder - möglicherweise wegen Corona - verschoben werden, sei der Statistik nicht zu entnehmen, heißt es aus dem Standesamt. Hinzu kommt: Paare melden sich an ihrem Wohnort zur Trauung an, müssen dort aber nicht unbedingt heiraten.

Dabei ist der Wonnemonat Mai entgegen der landläufigen Meinung nicht unbedingt der mit den meisten Trauungen, räumt Maik Becker mit einem Klischee auf. „In den Jahren 2015 bis 2018 sowie im Jahr 2020 wurden im Juni, Juli, August und September jeweils mehr Eheschließungen durchgeführt als im Mai“, sagt der Standesamtschef. „2019 wurden im September mehr Ehen geschlossen als im Mai.“

Wegen Corona nur der kleinste Kreis für die Trauungszeremonie

Wer jetzt „Ja“ sagen will, muss im kleinen Kreis bleiben. Laut Eindämmungsverordnung des Landes sind bei der Trauungszeremonie neben dem Standesbeamten und dem Brautpaar lediglich die Eltern, Kinder und Geschwister der Eheschließenden sowie Trauzeugen zugelassen, wie Becker berichtet. Was den Trauort betrifft, haben die Brautleute die Wahl: Möglich sind Eheschließungen im Trauzimmer im Stadthaus, im Kleinen Trauzimmer im Ratshof, im Renaissance-Zimmer oder der Bohlenstube des Händelhauses, im Talamt auf der Moritzburg oder im Turmzimmer der Hausmannstürme.

Auch nach dem „Ja“ muss es klein weitergehen - im „Krug zum Grünen Kranze“ zum Beispiel sind alle Feiern bis in den Sommer hinein storniert. Ohnehin seien die Reservierungszahlen für Mai und Juni „sehr verhalten“ gewesen, berichtet Restaurantleiter David Träger. Ginge es nach ihm und seinen Kollegen, könnte es sofort losgehen. „Wir sitzen seit März in den Startlöchern.“ Gefeiert werden in dem Gasthof an der Saale sowohl Hochzeiten mit 20 bis 30 Gästen als auch welche mit bis zu 200 Personen. Sehr junge wie auch ältere Paare entschieden sich für ein Fest im „Krug“, erzählt Träger.

„Es ist viel mehr Ruhe drin als sonst bei großen Feiern“

Wenn sie wieder dürfen. Dass Feiern momentan nicht wie sonst üblich möglich ist, verkürzt die Arbeitszeit von Franziska Krause. Seit zehn Jahren arbeitet sie inzwischen als Fotografin, vor fünf Jahren hat sie mit der Hochzeitsfotografie begonnen. Statt der Begleitung einen ganzen Tag lang beschränkt sich ihr Auftrag jetzt meistens auf zwei, drei Stunden.

Die hallesche Fotografin kann dem kleineren Rahmen etwas abgewinnen. „Es ist viel mehr Ruhe drin als sonst bei großen Feiern.“ Sie erzählt, dass es auch viele Paare genießen, wenn sie sich an ihrem großen Tag mehr aufeinander konzentrieren können, als Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Manchen sei auch Druck genommen, um des lieben Friedens willen noch diesen oder jenen einladen oder gute Miene zu Bräuchen wie Taubensteigen oder Holzsägen machen zu müssen.