Vor seinem Besuch am 9. November in Halle hat die MZ mit der Generalkonsulin über die Lage in Polen und das Zukunftszentrum gesprochen. MZ-Leser können Walesa Fragen stellen.

Halle (Saale)MZ - Es ist ein Besuch mit hoher Symbolkraft. 34 Jahre nach dem Fall der Mauer in der DDR kommt Friedensnobelpreisträger Lech Walesa am 9. November nach Halle. In der Marktkirche wird er ab 18 Uhr zur Zukunft Europas sprechen. Der 80-Jährige gilt mit seiner Solidarnosc-Bewegung als einer der Wegbereiter für den Zusammenbruch des Ostblocks. Der Freiheitskämpfer war von 1990 bis 1995 zudem polnischer Staatspräsident. Für die MZ hat Dirk Skrzypczak mit Cornelia Pieper gesprochen. Die FDP-Politikerin ist Generalkonsulin in Danzig und wird am 9. November ebenfalls in Halle sein. „Ohne Lech Walesa hätte es die Wende so wohl nicht gegeben“, sagt sie.