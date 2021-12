Container nahe des Hauptbahnhofs Halle stand in Flammen

Am frühen Dienstagnachmittag hat es einen Feuerwehreinsatz im Bereich der Bahnschienen gegeben.

Ein Container auf dem RAW-Gelände stand in Flammen.

Halle (Saale)/MZ - In einem abgelegenen Bereich des alten RAW-Geländes süd-östlich des Hauptbahnhofes hat es am frühen Dienstagnachmittag gebrannt. Gegen 14.30 Uhr sind aus bislang ungeklärter Ursache Flammen in einem weißen Container ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor er sich weiter ausbreiten konnte, Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.