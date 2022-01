Congrave New Sports aus Halle gewinnt den Goldenen Stern des Sports in Deutschland

Tausende Vereine hatten sich am Bundeswettbewerb der Volksbanken und des Deutschen Olympischen Sportbunds beteiligt. Der Sieger kommt aus Halle, geehrt am Montag vom Bundespräsidenten.

Halle (Saale)/MZ - Der Verein Congrave New Sports aus Halle hat Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal hat mit Congrave ein Vertreter aus Sachsen-Anhalt den Oscar des Breitensports gewonnen und den ersten Platz beim Bundeswettbewerb „Sterne des Sports“ belegt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Auszeichnung am Montag virtuell vom Bundespräsidenten Fran-Walter Steinmeier vergeben. Vertreter des Vereins verfolgten die Live-Schalte, zu der auch alle anderen 16 Landessieger zugeschaltet waren, aus der Zentrale der Volksbank in Halle. „Ich muss jetzt erst einmal Luft holen. Natürlich hofft man, dass man bei so einem Wettbewerb erfolgreich ist. Aber damit konnte keiner rechnen, weil auch die Konkurrenz interessante Projekte hatte“, sagte Paula Herzog, Projektleiterin im Verein. Congrave hat ein Netzwerk für Trendsportarten in Halle entwickelt. In der Berliner Straße baut der Verein eine ehemalige Industrieanlage zu einem Vereins- und Beggenungszentrum aus.