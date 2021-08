Clueso rockt die Peißnitz

Halle (Saale)/MZ - Der Deutschrapper Clueso aus Erfurt hat am Samstagabend auf der Peißnitz in Halle ein gefeiertes Konzert gegeben. Pandemie bedingt waren nur 1.600 Fans zugelassen, die für eine tolle Stimmung sorgten - was in erster Linie an Clueso und seiner Band lag.

„Ich bin gerne in Halle und Leipzig. Hier hat meine Karriere begonnen. Ohne beide Städte hätte es Clueso nicht gegeben“, sagte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt, der MZ. Die Rückkehr auf die Bühne sei ein unbeschreibliches Gefühl. „Zu spüren, wie die Bühne bebt und die Fans mitgehen, ist unvergleichlich.“

Angesichts der Kapazitätsgrenze hatten Hunderte Fans das Konzert von außerhalb der Veranstaltungszone verfolgt.