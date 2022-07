Clubs in Halle werden wohl vor Weihnachten schließen

Gesundheits-Ministerin Grimm-Benne will den Diskotheken im Land den Betrieb untersagen. Damit würde es zumindest Gewissheit nach zuletzt unklarer Lage geben.

Party solange es noch geht: Die Schorre in Halle

Halle/MZ - Clubs und Discotheken müssen erneut mit der Einstellung ihres Betriebs rechnen. Der Landtag in Magdeburg hatte Anfang der Woche beschlossen, dass für Sachsen-Anhalt wieder die epidemische Lage gilt. Damit kann die Landesregierung kurzfristig auch über die Schließung von Clubs und Diskotheken entscheiden. Und genau das hat Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, auch vor. „Dort, wo der Gesundheitsschutz Schließungen erfordert, müssen wir aktiv werden können“, sagte sie am Dienstag in ihrer Rede vor der Abstimmung im Landtag und nannte Clubs und Diskotheken dabei als konkretes Beispiel.